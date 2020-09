Stolzer „Barackler“

Mannheim.In Mannheim kann man für sein Engagement die verschiedensten Auszeichnungen erster Klasse erhalten. Die einen werden „Bloomaul“, andere bekommen eine Kochschürze, wieder andere gehen als „Knöchelträger“ durch die Welt. Angesichts des Titels „Barackler des Jahres“ schwingt zunächst zwar ein eher etwas zweifelhafter Ruf mit, doch der jüngste Preisträger kann sich prima damit anfreunden.

„Sich selbst ein bisschen auf den Arm zu nehmen, das ist doch immer witzig“, sagt Bernhard Trares, Meister-Trainer des SV Waldhof und bis zum 30. Juni bei den Blau-Schwarzen auch in deren ersten Drittliga-Saison auf der Bank. „Ich habe mich tierisch über diesen Preis gefreut.“

Vergeben wird der in Anspielung auf die Verwurzelung des SVW im Arbeiter-Milieu benamte Titel alljährlich vom Fan-Club „DoppelPass – SV Waldhof-Fans gegen Gewalt und Rassismus“. „Trares‘ Arbeit beim Waldhof ließ immer Haltung und Werte erkennen, die ihn zu einem würdigen Repräsentanten des Waldhofs – zu einem ’echten Waldhöfer’– machen: Bodenhaftung, Aufrichtigkeit, Loyalität und Leidenschaft“, hieß es in der Begründung zur Preisverleihung, die mit 500 Euro verbunden war. Diese Summe reichte Trares direkt an das Kinderhospiz „Sterntaler e.V.“ weiter.

Kandidat beim FCK?

„Ich bedanke mich für die schöne Zeit. Ich habe sehr, sehr, sehr viel im Herzen behalten“, blickte der Heppenheimer auf die zweieinhalb Jahre beim SVW zurück. Viele Fans hätten ihn gerne länger in Mannheim gesehen, letztlich konnte sich der 55-Jährige mit dem Club aber nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.

Dem Fußball wird Trares allerdings verbunden bleiben, selbst in der ständig schwelenden Trainerdiskussion beim 1. FC Kaiserslautern fiel nun der Name des ehemaligen Bundesliga-Profis. „Dazu gibt es absolut nichts zu sagen“, wollte Trares die Spekulationen auf Anfrage allerdings nicht kommentieren. Ein „Barackler“ wie Trares auf dem Betzenberg – das wäre schließlich mindestens gewöhnungsbedürftig. th

