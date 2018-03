Strafe für den Chancenwucher

Anzeige

MANNHEIM.Fußball-Verbandsligist Fortuna Heddesheim hat das Spitzenspiel gegen Germania Friedrichstal mit 1:3 (0:2) verloren. Damit hat die Mannschaft von Coach René Gölz, die auf den fünften Tabellenrang zurückfiel, zehn Zähler Rückstand auf Friedrichstal und liegt sieben Punkte hinter dem Zweiten VfR Mannheim, der am Freitag beim FC Olympia Kirrlach mit 2:0 gewann.

„Ich will meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen. Wir waren 90 Minuten besser, gehen aber als Verlierer vom Platz. Das ist sehr bitter“, sagte Gölz. Tatsächlich hatte die Fortuna in der ersten Hälfte reihenweise Torchancen. Andreas Lerchl (7.) und Cihad Ilhan (8./17.) vergaben aus guter Position. Johan Malanga hatte mit einem Lattentreffer Pech (20.). Der Friedrichstaler Keeper Patrick Haumann wurde in der Anfangsphase zum Fels in der Brandung. Auch gegen den frei vor ihm auftauchenden Cihad Ilhan (23.) blieb er Sieger. Friedrichstal ging in der 33. Minute mit der ersten guten Möglichkeit in Front. Nach einem Freistoß köpfte Jonas Gast zum 1:0 ein. Die Heddesheimer Abwehr hatte Zuordnungsprobleme. Und die Fortuna patzte kurz danach erneut. Malangas Fehler nutzte der Germania-Toptorjäger Patrick Rödling eiskalt aus und sorgte noch vor der Pause für das 2:0 (43.). Der Spielverlauf war völlig auf den Kopf gestellt.

Nach der Pause machte die Fortuna Druck, Yannick Wöppel gelang das 1:2 (50.). Die Heddesheimer drückten danach auf den Ausgleich, doch Lerchl (52.) und Cihad Ilhan mit einem Lattenschuss (59.) vergaben das 2:2 ebenso wie der gute Salih Özdemir, dessen Schuss noch auf der Torlinie geblockt wurde (77.). Marcel Höhn (85.) hatte die letzte Heddesheimer Chance. In der Nachspielzeit machte der Friedrichstaler Kevin Laschuck mit einem Treffer aus 50 Metern in das verwaiste Fortuna-Gehäuse – Keeper Daniel Tsiflidis war mit nach vorne gegangen – noch das 3:1 (90. +3). fvh