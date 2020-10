Strafen kosten MHC den Prestigesieg

Mannheim.Wiedergutmachung hieß es in der Feldhockey-Bundesliga am Sonntag für die Herren des Mannheimer HC. Sie wollten gegen den Crefelder HTC die 2:3 (1:0)-Heimniederlage vom Vortag gegen den Titelverteidiger HTC Uhlenhorst Mülheim wettmachen. Dieses Unterfangen gelang dem MHC, der die Krefelder durch die Treffer von Raphael Hartkopf (9., 40.) und Gonzalo Peillat (53./Strafecke) bei einem Gegentor von Linus Michler (20./SE) sicher mit 3:1 (1:1) besiegte.

Der TSV Mannheim Hockey wollte nach dem 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Crefelder HTC den amtierenden Meister aus Mülheim am Sonntag etwas ärgern. Verzichten musste er dabei aber auf Torjäger Philip Schlageter, der sich beim Erfolg über Krefeld verletzte. Letztlich mussten sich die Schwarz-Weiß-Roten aber klar mit 1:5 (0:3) geschlagen geben. Für Mülheim trafen Lukas Windfeder (15./SE, 32./SE), Malte Hellwig (21., 22.) und Nick Werner (38.). Für den TSVMH erzielte Lukas Pfaff das 1:4 (36./SE).

Pausenführung reicht nicht

Am Samstag brachte in der Neuauflage des bisher letzten DM-Endspiels Gonzalo Peillat den MHC früh mit 1:0 in Führung (2./Strafecke). Mitte des dritten Viertels sah der bereits in Hälfte eins mit Grün bedachte Tino Nguyen die Gelbe Karte und musste für fünf Minuten auf die Strafbank (38.). Wegen Reklamierens musste auch Linus Müller mit Grün (38.) zwei Minuten runter. Der HTCU nutzte diesen Vorteil durch Frederik Nyström zum 1:1 (39.). Nachdem die Strafe für Müller abgelaufen war, handelte sich Justus Weigand Grün (41.) ein, wieder waren die Gastgeber zwei Mann weniger. Mülheim bedankte sich mit dem 2:1 durch Max Godau (42.).

„Gegen eine Mannschaft wie Mülheim kannst du dir keine elf Minuten Unterzahl erlauben. Wir haben zu viele Fehler gemacht und daher verdient verloren“, bemängelte MHC-Co-Trainer Peter Maschke. Als der MHC den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers herausgenommen hatte, ging ein Zuspiel von Linus Müller schief, Till Brock stellte auf 3:1 (57.) für den HTCU.

Noch gab sich der MHC nicht geschlagen und verkürzte nur Sekunden später durch Justus Weigand auf 2:3 (57./SE). Mario Schachner konnte die Chance zum 3:3-Ausgleich jedoch nicht mehr nutzen (59.).

Der TSVMH bejubelte am Samstag ein 1:0 über Krefeld. „Machen wir früher das 2:0, müssen wir am Ende nicht noch so zittern“, sagte TSVMH-Teammanager Heiko Kaufmann. Bereits den ersten Angriff nutzte Philip Schlageter zum 1:0 (2.). Nils Grünenwald scheiterte mit einem Siebenmeter an CHTC-Torwart Luis Beckmann (27.), war aber bei der Abwehr der sechs Krefelder Strafecken gemeinsam mit Torhüter Alexander Stadler eine Bank. and

