Streit über Führungsstil führt zum Bruch

Die „unüberbrückbaren Differenzen im Vorstand“ konkretisiert Scheidel so: „Man spricht mir ab, mit dem geschäftsführenden Vorstand gut und eng zusammenzuarbeiten. Man wirft mir vor, ihn nicht richtig in Beratungen und Entscheidungsprozesse einbezogen und zu oft alleine entschieden zu haben. Außerdem wurde bemängelt, dass alle Vorstandsmitglieder von mir ausgewählt und nicht von den Vereinen vorgeschlagen worden seien.“

Komplett zurückweisen will er die Vorwürfe nicht. „Zumindest im letzten Jahr war es fast gar nicht möglich, gemeinsame Termine zu finden, um Dinge zu beraten und zu entscheiden. Da die Tagesarbeit allerdings erledigt werden muss, habe ich sicherlich die eine oder andere kleine Entscheidung alleine getroffen. Dies waren einige Sponsoringverträge für Sport und Spiel am Wasserturm 2017 und 2018“, gibt er selbstkritisch zu. Den Vorwurf, er habe alle Vorstandsmitglieder selbst ausgewählt, will er allerdings so nicht stehen lassen: „Auch unsere Mitgliedsvereine sind in der Verantwortung, Vorschläge zu machen, Arbeit oder ein Amt zu übernehmen. Da kam in den letzten zwölf Jahren nichts.“

Unüberbrückbare Differenzen

Ihre Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, begründet die in allen Belangen von Herschmann unterstützte Hamann mit einer Vernachlässigung der originären Aufgaben des Sportkreises in den Bereichen Vertretung der Vereinsinteressen auf überfachlicher Ebene und als Impulsgeber für Fragen des Vereinssports in Mannheim und der Region.

Sie konstatiert ein unterschiedliches Führungsverständnis: „Während sich ein Teil des Vorstandes einen kooperativen Führungsstil mit breiter Möglichkeit zur Mitbestimmung und in enger Abstimmung mit den Vereinen wünschte, wurden fast durchgängig von der Spitze weg einsame Entscheidungen getroffen, die in der Breite und von uns schwer mitzutragen waren. Inhaltliche Diskussionen oder gar konzeptionelle Überlegungen für den Mannheimer Sport fanden, obwohl immer wieder von mir eingefordert, letztlich keinen Raum mehr, die Anliegen der Vereine wurden nicht erfragt. Darunter haben sie letztlich gelitten.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.04.2018