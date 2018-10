Stresstest für Großsachsen

Großsachsen.Nach zwei Siegen in Folge sieht es für den TVG Großsachsen wieder etwas besser aus in der 3. Handball-Liga Ost. Der Abstand nach unten beträgt allerdings nur zwei Punkte, und so täten die Germanen gut daran, ihre kleine Serie weiter auszubauen. Gegner am Samstag (20 Uhr) ist der GSV Eintracht Baunatal. Die Hessen gehören mit 12:4 Punkten zu den Überraschungen der Saison.

TVG-Trainer Stefan Pohl warnt sein Team: „Besonders der Angriff von Baunatal ist sehr variantenreich. Jedes Wochenende drängt sich ein anderer Spieler in den Vordergrund. Berücksichtigt man, dass Baunatal ein Spiel weniger absolviert hat als die Konkurrenz, hat die Mannschaft den besten Angriff der Liga – und das bei der hochkarätigen Konkurrenz aus Eisenach und Nußloch. Das sagt eigentlich schon alles und führt uns vor Augen, vor welcher Mammutaufgabe wir stehen.“

Glaube an eigene Stärke

Doch Pohl vertraut seinem Team. Die Abgeklärtheit, die es beim Sieg in Leipzig an den Tag legte, war beeindruckend. „Vor drei bis vier Wochen hätten wir das Spiel in Leipzig nach dem Ausgleich kurz vor Schluss sicherlich verloren. Durch das gestiegene Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigene Stärke haben wir uns aber die verdienten Punkte geholt. Ich hoffe, das gibt uns auch am Samstag mächtig Auftrieb.“ hm

