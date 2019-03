Stresstest für Jungadler

Mannheim.Als Hauptrundensieger der U-20-DNL-Division I mussten die Jungadler Mannheim noch die erste Play-off-Runde abwarten, ehe am Samstag mit den Eisbären Juniors Berlin der Gegner im Play-off-Halbfinale feststand. Der Hauptrunden-Vierte Berlin setzte sich in der Halbfinal-Qualifikation gegen den Fünften Augsburger EV durch. Am Mittwoch (19 Uhr) steigen die Jungadler Mannheim nun auswärts ins Play-off-Geschehen ein. Die zweite Partie der Halbfinalserie steigt am Samstag (16.45 Uhr) in Mannheim und sollte in der „Best of three“-Serie ein drittes Spiel erforderlich werden, würde dieses am Sonntag (11 Uhr) ebenfalls in der Nebenhalle Süd der SAP Arena ausgetragen.

„Das Halbfinale zu erreichen, musste schon unser Ziel sein – und das haben wir als Hauptrundensieger auch geschafft“, sagt Jungadler Headcoach Frank Fischöder und empfindet es nicht als Nachteil, dass sein Team die erste Runde überspringen durfte. „Das hat uns die Gelegenheit gegeben, einige Verletzungen auszukurieren“, berichtet der Trainer, der zuletzt mit Tim Stützle, Louis Brune, Tobias Möller, John Magnus Broda und Fabio Henn gleich auf mehrere Stützen verzichten musste. „Auch Simon Thiel und Florian Elias waren zuletzt angeschlagen, aber ich denke, dass uns nun alle wieder zur Verfügung stehen“ sagt Fischöder.

Neuauflage des Vorjahresfinals

„Play-offs sind immer etwas anderes, als eine reguläre Saison, da sind jetzt die Spieler gefordert, wobei wir mit einem Durchschnitt von 17,4 Jahren ein sehr junges Team haben“, betrachtet der Cheftrainer der Blau-Weiß-Roten die Berliner als die erfahrenere Truppe in diesem Halbfinal-Duell – auch wenn die Mannheimer alle fünf Vergleiche in der regulären Saison für sich entscheiden konnten. In der vergangenen Spielzeit standen sich beide Teams in der Finalserie gegenüber, wobei Tim Stützle in Spiel drei mit seinem Tor zum 4:3 in der Verlängerung für den 15. deutschen Meistertitel der Jungadler sorgte. In der zweiten Halbfinalserie stehen sich Köln und Landshut gegenüber. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.03.2019