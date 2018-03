Stützles Tor beschert Titel Nummer 15

Anzeige

Während die Berliner in den ersten 20 Minuten durch Nino Kinder (2.), Justin Unger (5.) und Gregory Rodin (19.) gleich dreimal trafen, konnte im ersten Abschnitt nur Louis Brune Eisbären-Keeper Tobias Ancicka überwinden. Brune hatte schon beim wichtigen 7:3-Erfolg am Vortag dreimal gegen den starken Ancicka eingenetzt. „In der Saison lief es mit dem Toreschießen nicht immer so gut für mich, dass es jetzt ausgerechnet in den beiden Finalspielen daheim so gut geklappt hat, freut mich natürlich umso mehr. Eine Meisterschaft in der Overtime zu gewinnen, ist schon der Wahnsinn“, sprudelte die pure Freude aus dem 17-jährigen Stürmer heraus.

Individuelle Klasse entscheidet

Dass der Mannheimer Eishockey-Nachwuchs keinen guten Start ins alles entscheidende dritte Spiel der Finalserie erwischte, hatte für Jungadler-Verteidiger Marius Ewald schon seinen Grund am Vortag. „Vielleicht hatten wir den 7:3-Sieg vom Samstag zunächst doch noch zu sehr im Kopf, aber es ist uns ja gut gelungen, wieder zurück ins Spiel zu kommen“, war nicht nur der 18-jährige Mannheimer froh, dass Tim Lutz dem 2:3 von Stützle (25.) den 3:3-Ausgleich folgen ließ (27.).

„Nachdem wir am Samstag schon in den ersten beiden Dritteln ein enormes Tempo vorlegen mussten, waren wir heute nach dem 1:3-Rückstand erneut dazu gezwungen, dieses enorm hohe Tempo zu gehen. Das hat man dann auch im dritten Drittel gemerkt“, registrierte Meistercoach Fischöder, wie das jüngste Team der Liga dem eigenen Tempo nun etwas Tribut zollen musste.

Yannik Valenti hätte dem DNL-Rekordmeister fast die Verlängerung erspart, aber er brachte in der 58. Minute die Scheibe nicht im Berliner Tor unter. In der mit Vier gegen Vier Feldspielern gespielten Overtime bekamen die Blau-Weiß-Roten dann wieder mehr Schwung ins Spiel.

„Wenn es am Ende so eng zugeht, dann ist das auch der Moment, wo dann die jeweilige individuelle Klasse den Ausschlag gibt“, hatte Fischöder in dieser so brenzligen Phase großes Vertrauen in seine Truppe. Und dass mit Sebastian Hon und Jungadler-Kapitän Valentino Klos zwei besonders unermüdliche Talente das Siegtor von Stützle vorbereiteten, war tatsächlich alles andere als ein Zufall.

