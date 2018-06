Stuttgart Reds besiegt, jetzt wartet Haar

Anzeige

Im zweiten Duell hatten die Tornados weniger Mühe. Fernando Escarra und Luis Santa Cruz schlugen jeweils Homeruns. Luis Diaz hatte drei Hits und verbuchte wie auch Luis Santa Cruz und Jonathan Wagner jeweils zwei Runs. Pitcherneuzugang Carlos Pina überzeugte mit zehn Strikeouts beim klaren Mannheimer 11:4-Erfolg.

Diesen Trend wollen die Tornados nun im nächsten Doubleheader auf heimischen Terrain fortsetzen. Am Freitag (19 Uhr) und am Samstag (13 Uhr) treten die Haar Disciples in der Kurpfalz an. Die Bayern stehen einen Platz vor den Tornados, im Hinspiel (10:5, 3:4) hatte es einen Split gegeben.

