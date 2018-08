SV Enosis bereit zum Angriff

Mannheim.Der Kreisliga-Aufsteiger SV Enosis Mannheim hat direkt zum Rundenstart ein mächtiges Ausrufezeichen gesetzt. Im Auftaktspiel gelang der Elf von Trainer Kiritsis Sotiris ein 2:0-Auswärtserfolg in Friedrichsfeld. Die Germanen gelten als einer der Titelkandidaten, fanden aber gegen die bärenstarken Enosis nie ins Spiel.

„Ich war auch durchaus überrascht von diesem Dreier. Wir haben quasi mit einer Ersatzmannschaft gespielt, da uns momentan noch 14 Jungs urlaubsbedingt fehlen“, freut sich Sotiris über den gelungenen Ligastart. „Die Jungs haben das aber super gemacht, waren eiskalt vor dem Tor und haben die Vorgaben gut umgesetzt.“

Der SV will sich als Aufsteiger vorrangig erst einmal um den Klassenerhalt kümmern. Doch in der Sommerpause wurde kräftig und vor allem gut eingekauft: Spieler mit Landesliga- und auch Verbandsligaerfahrung wechselten zum Liganeuling. „Ich möchte keine großen Worte spucken, wir lassen das alles auf uns zu kommen“, bleibt Sotiris auf dem Boden. „Wir sind jedoch bereit, auch oben anzugreifen und wollen viele vermeintlich große Mannschaften ärgern.“

Qualität in der Offensive

Aufgrund der hochkarätigen Neuzugänge in der Offensive hat der Coach seinem Team eine neue Taktik verpasst. In der Aufstiegssaison agierte Enosis aus einer starken Defensive, wurde vor allem über schnelle Konter gefährlich. Jetzt ist das anders: „Wir haben so viel Qualität, dass unsere Taktik deutlich offensiver geworden ist. Wir wollen den Gegner früh unter Druck setzen und unser Pensum auch über die volle Distanz durchhalten.“

Wie auch Mitaufsteiger TSV Amicitia Viernheim, der zum Auftakt 2:1 gegen Turanspor gewann, scheint Enosis kein herkömmlicher Neuling zu sein. Sotiris: „Wir haben keine Angst vor der Liga und kennen unser Potenzial. Der Respekt vor den anderen Mannschaften ist da, wir brauchen uns nicht zu verstecken.“ Am Sonntag erwartet die Sotiris-Elf den MFC 08 Lindenhof. bah

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018