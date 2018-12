SV Enosis verliert den Anschluss

Mannheim.In der Fußball-Kreisliga hat es der SV Enosis Mannheim in seinem Nachholspiel verpasst, die Lücke zur Tabellenspitze zu schließen. Bei der 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den SC 08 Reilingen zeigte Enosis eine schwache Vorstellung und verschenkte somit die Möglichkeit, bis auf drei Punkte an den Tabellenzweiten, die TSG Lützelsachsen, heranzurücken. Dank der beiden Treffer des überzeugenden Spielertrainers Patrick Rittmaier (33. und 48., Strafstoß) und Stefan Jarosch (63.) gelang es dem SC, drei Punkte mitzunehmen. Damit sicherten sich die Reilinger vor der Winterpause einen eminent wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. In der ersten Hälfte erspielte sich Enosis noch gute Möglichkeiten, doch die Gegentore waren echte Wirkungstreffer. Enosis fand im Anschluss nicht mehr zurück ins Spiel und verlor zurecht die Partie. jab

