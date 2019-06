SV Waldhof erhält Lizenz

Mannheim.Nach Abschluss des Zulassungsverfahrens durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist die Zusammensetzung der 3. Liga für die Saison 2019/2020 nun offiziell. Alle Clubs, die sich sportlich qualifiziert hatten, haben die wirtschaftliche sowie technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit nachgewiesen und damit die Zulassung erhalten – darunter Aufsteiger SV Waldhof und der 1. FC Kaiserslautern.

Im Gegensatz zur Saison 2018/2019 ist mit dem FC Bayern II wieder eine zweite Mannschaft in der 3. Liga vertreten. Das hat zur Folge, dass die TV-Erlöse für die restlichen 19 Clubs steigen, weil zweite Mannschaften an den Einnahmen aus dem Medienrechte-Vertrag der 3. Liga gemäß Statuten nicht partizipieren.

Die zwölfte Drittligasaison startet am Freitag, 19. Juli, mit dem Eröffnungsspiel. Da die Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga durch die DFL am 28. Juni veröffentlicht werden, wird der DFB die 38 Spieltage der 3. Liga in der ersten Juli-Woche bekanntgeben. Das Spieltagsformat bleibt gegenüber der abgelaufenen Saison unverändert. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.06.2019