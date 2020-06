SV Waldhof fühlt sich verschaukelt

Ingolstadt.Der Relegationsplatz ist zwar noch in Reichweite, doch nach der 0:2 (0:1)-Niederlage des SV Waldhof beim FC Ingolstadt benötigt der Mannheimer Drittligist in den letzten drei Spielen nun schon eine echte Mini-Serie und die entsprechenden Ergebnisse der Konkurrenz. Umso ärgerlicher: Der Sieg der Bayern in einem teilweise hektischen Verfolger-Duell am Mittwochabend basierte auf zwei klaren

...