SV Waldhof II setzt ein Zeichen

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der SV Waldhof II seine blütenreine Weste behalten. Der FC Türkspor Mannheim gewann ebenfalls zu Null. Das Derby zwischen der Spvgg 06 Ketsch und dem FV Brühl endete torlos. Der VfL Kurpfalz Neckarau war spielfrei.

SVW II – Eppelheim 3:0 (2:0)

Der SVW II bleibt in der Landesliga auf der Siegerstraße. Gestern feierte das Team von Coach Peter Brandenburger den vierten Sieg im vierten Spiel. Gegen den ASV/DJK Eppelheim schlug Filip Vlahov dreimal zu und erledigte den Gegner fast im Alleingang. „Es war ein hochverdienter Sieg nach einer super Leistung. Das war schließlich keine Laufkundschaft“, jubelte Teamchef Bernd Großmann nach dem Abpfiff.

Die hoch eingeschätzten Eppel-heimer kamen ganze zwei Mal in 90 Minuten vor das Mannheimer Tor, konnten Keeper Daniel Tsiflidis aber nicht überwinden. Besser machte es Vlahov. Eine Einzelleistung brachte die Führung (32.) und beim 2:0 fast mit dem Halbzeitpfiff staubte er ab, nachdem Yonathan Domingos zuvor am Torwart gescheitert war (44.). Auch nach der Halbzeit war Vlahovs Torhunger noch nicht gestillt, mit dem 3:0 krönte er seine starke Leistung (63.). In der Schlussphase feierte beim SV Waldhof auch noch Robin Hadameck nach zweijähriger Verletzungspause sein Comeback und fügte sich nahtlos ein. rod

FC Türkspor – Kirchheim 1:0 (1:0

Dritter Dreier im fünften Spiel – der FC Türkspor Mannheim zeigte gestern vor allem in der Defensive eine sehr starke Leistung. Das Team von Trainer Mehmet Ali Topal trat gut organisiert auf und war auf den sehr offensiv ausgerichteten Gegner bestens eingestellt. Beide Mannschaften kamen schnell in die Partie und hatten auch gute Torchancen. Türkspor versuchte, das Spiel mit schnellen offensiven Aktionen gegen einen auf Konter lauernden FT Kirchheim zu machen. Özdemir Gürsoy gelang nach einer tollen Kombination über drei Stationen das 1:0 für Türkspor (27.). In der zweiten Halbzeit sahen die 100 Zuschauer dann ein Match, in dem Kampf Trumpf war. Türkspor hatte die besseren Torchancen. Doch die Mannheimer mussten in der Schlussphase noch einmal um den Sieg zittern. In der fast zehnminütigen Nachspielzeit hielt Keeper Mario Barreto den Dreier mit tollen Paraden fest. fct

Spvgg Ketsch – FV Brühl 0:0

In der ersten Hälfte passierte nicht viel. Nach dem Wiederanpfiff wurde es ein wenig lebhafter. Ayhan Öztürk vergab für Ketsch die erste gute Gelegenheit zum Führungstreffer (53.). Er traf mit seiner Direktabnahme die Querlatte. Brühl hatte die einzige gute Torchance der Partie, als Tim Heene in die Mitte auf den aufgerückten Patrick Lehr legte, der allerdings direkt in die Arme von Jonas Wies im Ketscher Kasten köpfte (58.).

Nach 72 Minuten holte sich Sören Ruder auf Ketscher Seite dann Gelb-Rot ab, weil er – bereits verwarnt – die Hand zur Hilfe nahm. Am Spielverlauf änderte dies jedoch nichts. Es blieb beim torlosen Remis. spvgg

