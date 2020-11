SV Waldhof-Neuzugang Garcia blüht gegen Ingolstadt auf

Mannheim.Patrick Glöckner fand problemlos in einen ruhigen, erholsamen Schlaf. Nach dem imponierenden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen Aufstiegskandidat FC Ingolstadt konnte der Trainer des SV Waldhof entspannt ins Bett gehen. „Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Siege tun immer gut und bestätigen das, was wir tagtäglich erarbeiten“, sagte Glöckner am Sonntagnachmittag.

In der Videoanalyse erfreute sich der Mannheimer Coach noch einmal an den unisono erstklassig herausgespielten Treffern von Rafael Garcia (24.), Marcel Costly (35.), Dominik Martinovic (63.) und Joseph Boyamba (89.), durch die der SVW den normalerweise defensiv robusten Ingolstädtern eine schmerzhafte Niederlage zufügte. Die Diskussion um mangelnde Effizienz im Abschluss aus der ersten Saisonphase klingt nach neun Toren in zwei Heimspielen – zuvor gab es ein 5:2 gegen Magdeburg – wie eine schnell verblassende Erinnerung.

Das enorm ideenreich und variabel vorgetragene Offensivspiel bringt mittlerweile auch den verdienten Ertrag ein. „Wir haben eine junge Mannschaft, die eine gewisse Entwicklungszeit benötigt. Momentan sind die Jungs gut drauf und strotzen vor Selbstvertrauen. Sie ergänzen sich gut vorne, sie antizipieren unwahrscheinlich schnell und können Dinge aus dem Training schnell umsetzen“, sagte Glöckner: „Die Jungs wissen, dass sie befreit aufspielen und Fehler machen dürfen. Die Stimmung ist gut, die Mannschaft passt charakterlich.“

Costly und Donkor profitieren

Es passte zu einem aus Mannheimer Sicht äußerst gelungenen Novembernachmittag, dass auch ein Sorgenkind der vergangenen Wochen endlich aufblühte. Rafael Garcia zeigte eine überragende Leistung, schoss sein erstes Tor für den SVW und bereitete das wichtige 3:0 durch Martinovic, als Ingolstadt gerade mächtig auf den Anschlusstreffer drängte, mit einem traumhaften Lupfer in die Schnittstelle vor. „Ich bin sehr froh darüber, dass ich mal treffen konnte. Es war eine kleine Last, die abgefallen ist“, gestand der Neuzugang aus Chemnitz, den Glöckner nach Mannheim mitgebracht hatte. Der Waldhof-Coach freute sich darüber, dass Garcias Anpassungsprozess nun abgeschlossen scheint und er seinen persönlichen Durchbruch geschafft hat. „Rafa hat sich am Anfang ein bisschen schwerer getan, reinzufinden. Aber jetzt ist hoffentlich der Knoten geplatzt. Das ist der Rafa, wie ich ihn kenne. Mit Torgefahr und intelligenten Laufwegen“, sagte Glöckner.

Während es durch die Mitte regelmäßig schnell, direkt und vertikal nach vorne ging, profitierte das Mannheimer Spiel auf den Flügeln wie schon gegen Magdeburg davon, dass der Waldhof-Trainer für Marcel Costly (rechts) und Anton Donkor (links) im System mit Dreierkette offenbar die ideale Jobbeschreibung gefunden hat. „Auf der Außenbahn brauchst du extrem laufstarke Spieler, die 90 Minuten die Linie entlanggehen können. Das sind die beiden“, sagte Glöckner. Gegen die Dynamik von der SVW-Außenbahn mit etlichen gefährlichen Flügelläufen fand Ingolstadt vor allem in der einseitigen ersten Halbzeit kein Rezept.

„Das ist genau meine Position, ich kann mich hinten wie vorne einschalten“, sagte Costly, der seiner Mannschaft eine „Top-Leistung“ mit „Highspeed-Fußball“ attestierte und glänzende Perspektiven prophezeite: „Wenn wir so auftreten, dann ist viel drin.“ Ähnlich sah das Garcia. „Wenn wir so spielen wie heute, kann uns kaum einer schlagen“, meinte der Offensiv-Mann.

Von einem möglichen Angriff auf die Aufstiegsplätze will Glöckner trotz des aktuellen Formhochs allerdings nichts hören. „Wir haben jetzt zwei Siege eingefahren, fangen aber nicht an zu spinnen. Wir wissen, dass Fußball aus Höhen und Tiefen besteht“, sagte der Trainer des momentan auf Rang elf platzierten SVW, der aber noch das Nachholspiel beim Schlusslicht Meppen in der Hinterhand hat. Die Tabelle interessiere ihn nur am Rande, meinte Glöckner: „Mir ist die Entwicklung wichtig.“

Verlaat und Seegert als Faktoren

Dass diese zurzeit überaus positiv verläuft, stellt aber auch der Fußballlehrer aus Frankfurt nicht in Abrede. „Jesper Verlaat und Marcel Seegert strahlen von hinten die nötige Ruhe aus“, sagte Glöckner zu einem wichtigen Faktor für den jüngsten Aufwärtstrend. Abgeschlossen sei der Prozess des Umbruchs aber weiterhin nicht. „Wir sind immer noch am Justieren, es ist noch nicht alles perfekt. Aber es sind viele gute Ansätze und noch einmal eine Weiterentwicklung zu sehen.“

Die Konkurrenz dürfte bei dieser Aussage genauer hinhören. Nach den drei kommenden November-Aufgaben in Zwickau, gegen Duisburg und in Lübeck wird man wissen, ob der SVW sogar weiter oben anklopfen kann. Für den erholsamen Schlaf von Patrick Glöckner wären weitere Siege sicher förderlich.

