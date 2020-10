SV Waldhof verpflichtet Jurcher

Mannheim.Noch am Sonntag nach dem 1:1 in Kaiserslautern mahnte Trainer Patrick Glöckner nochmals den Handlungsbedarf auf dem Spielermarkt an, um vor allem bei der akuten Baustelle im Sturm voranzukommen. Am Dienstag meldete Fußball-Drittligist SV Waldhof nun Vollzug: Vom Tisch der Übriggebliebenen fischten sich die Mannheimer den mehrfach gehandelten Gillian Jurcher, der im Sommer beim Aufsteiger 1. FC

...