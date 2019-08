SV Waldhof weicht Metallica

Die Rockband Metallica mit James Hetfield tritt am 25. August in Mannheim auf. © dpa

Mannheim.Wenn die Hardrock-Helden Metallica das Mannheimer Maimarktgelände zum Beben bringen, muss sich auch der SV Waldhof fügen. Die Drittliga-Partie gegen den MSV Duisburg am Sonntag, 25. August, im Carl-Benz-Stadion ist vom DFB von 14 auf 13 Uhr vorverlegt worden. Der Grund: Das am Abend stattfindende Metallica-Konzert vor 60 000 Zuschauern in Mannheim. „Anhand der sich daraus ergebenden Organisations- und Sicherheitsaspekte hat es sich als sinnvoll und nötig erwiesen, den Beginn des Heimspiels gegen den Zweitligaabsteiger aus Duisburg um eine Stunde nach vorne zu verlegen“, teilte der SVW am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Für passionierte Langschläfer geht die Nachricht vom früheren Anstoß wohl als „Sad But True“ durch, wer aber Metallica und den SVW mag, wird das Ganze eher unter dem Motto „Nothing Else Matters“ sehen. Denn nun ist es zeitlich problemlos möglich, zunächst den Waldhof anzufeuern und danach stressfrei mit Metallica zu rocken. alex

