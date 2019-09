Sven Schreibers Begegnung mit der alten Liebe

Leutershausen.Die Mannschaftsbesprechung hält Frank Schmitt schon noch selbst ab. Da gibt es keinen Zweifel. „Wenn wir uns auf den nächsten Gegner vorbereiten, werde ich sicherlich mit Sven sprechen – aber nur kurz“, sagt der Übungsleiter des Handball-Drittligisten SG Leutershausen.

Mit Sven ist Sven Schreiber gemeint. Der Rückraumspieler war vor der Saison neu vom Ligakonkurrenten TV Gelnhausen gekommen – der Verein, gegen den die SGL am Freitag um 20 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle antritt. Am vergangenen Wochenende erlebte er sein erstes Hirschberg-Derby. „Ich freue mich schon jetzt auf mehr“, sagte der großgewachsene Schütze, der beim 26:26-Unentschieden in der Sachsenhalle sechs Tore beisteuern konnte und sich – so wirkte es von außen – von der hitzigen Atmosphäre nicht beeindrucken ließ.

„Man hat gesehen, dass Sven so langsam aber sicher in Leutershausen angekommen ist“, sagt Schmitt: „In Großsachsen hat er sehr stark gespielt. Natürlich wird die Begegnung gegen Gelnhausen für ihn besonders. Ich bin mir sicher, dass er eine gute Leistung zeigen wird – und wenn nicht, dann haben wir einen breiten Kader, der das abfangen wird.“ Was Gelnhausen vor allem auszeichnet, ist das Tempospiel nach vorn. „Damit hatten wir vergangene Runde Probleme. Wir müssen schauen, dass wir die erste und zweite Welle verhindern können“, sagt Schmitt.

Für Schreiber ist es das Duell mit der alten Liebe. Er stammt aus der Nähe von Frankfurt, studiert aktuell noch Mathematik und spielte für den TV Gelnhausen – seine erste Drittliga-Station – fünf Jahre. „Er ist wirklich eine Rakete, ein super Spieler. Das hat Sven in den vergangenen Jahren in der Dritten Liga bewiesen“, sagt Mark Wetzel, Sportlicher Leiter der SGL: „Wenn man weiß, dass er von vielen Vereinen umworben wurde, freut es uns umso mehr, dass er sich letztlich für uns entschieden hat.“

Die Gäste aus Gelnhausen haben nach bisher vier Spielen ein ausgeglichenes Punktekonto und warten noch auf die ersten Auswärtspunkte. Dass diese ausgerechnet bei der SGL dazukommen, wollen die Bergsträßer verhindern. red

