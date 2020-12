SVS hat nichts zu verlieren

Bedient: Manfred Osei Kwadwo (links) und Gerrit Gohlke nach dem 0:5 bei 1860 München. Gegen Unterhaching soll es nun besser gemacht werden. © Pix

Handlungsschnelligkeit, Aggressivität, körperliche und geistige Frische, Energie, Leichtigkeit im Ballbesitz – die Wunschliste von Patrick Glöckner war lang, als es beim abschließenden Pressegespräch vor der Drittliga-Partie gegen die SpVgg Unterhaching (Dienstag, 19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) darum ging, was der SV Waldhof in dieser Begegnung benötigt, um erfolgreich zu sein.

Und gleichzeitig war die Aufzählung des SVW-Trainers eine Art Negativliste, die zusammenfasste, was seinem Kader beim jüngsten 0:5-Debakel bei 1860 München alles gefehlt hatte. Nach der intensiven internen Aufarbeitung am Sonntag (siehe weiteren Bericht) vermied es der 44-Jährige allerdings, nun auch noch öffentlich Druck aufzubauen und die berühmte Floskel von der „Reaktion“ zu bemühen, sondern er hofft auf die entsprechenden Selbstreinigungskräfte in seinem Kader.

„Die Jungs werden das selbst von sich erwarten. Da hat schließlich jeder einen eigenen Anspruch. Ich glaube, dass jeder gewillt war, die Leistung abzurufen“, sah Glöckner keinen Ansatz, seinem Team mangelnde Leistungsbereitschaft vorzuwerfen, sondern verwies auf die Umstände, die vor allem der personellen Situation geschuldet seien.

„Dass wir als Mannschaft schon deutlich bessere Spiele gezeigt haben, ist klar“, beschrieb Glöckner den Blackout mit eher milden Worten und spielte darauf an, dass gleich drei Ausfälle von Spielern der Qualität eines Jesper Verlaat, Max Christiansen oder Arianit Ferati mindestens zwei zu viel waren.

„Man hat gesehen, dass Ausfälle zu kompensieren, noch nicht so einfach ist, dass der eine oder andere in der Situation nicht so eingespielt war“, sagte Glöckner, dem natürlich nicht entgangen war, dass es in der Abwehr hakte, im Mittelfeld kaum Ballbesitz gelang und sich die Offensivabteilung entsprechend nicht entfalten konnte.

Lange Pause für Christiansen

Und vor allem mit Blick auf Mittelfeld-Stabilisator Max Christiansen hatte Glöckner zwei Wochen vor Weihnachten keinesfalls frohe Botschaften dabei. Nachdem sich inzwischen auch ein zweiter Fachmann mit den Muskelproblemen des 24-Jährigen befasst hat, lautet die Diagnose Muskelfaserriss, was eine Pause von mindestens vier Wochen bedeutet. Im Optimalfall könnte Christiansen dann also erst zum Auftakt nach der Weihnachtspause am 8. Januar (19 Uhr) gegen den starken Aufsteiger SC Verl wieder mit an Bord sein.

„Deshalb ist es wichtig, dass die Spieler, die in die Mannschaft rücken, das Team von der Energie her so anführen, dass wir bereit sind, 90 Minuten Vollgas zu gehen“, forderte Glöckner – wollte das allerdings nicht als Vorwurf gegenüber den Profis aus der zweiten Reihe verstanden wissen. „Dass der eine oder andere junge Spieler sich erst an diese Situation gewöhnen muss, ist klar“, relativierte Glöckner.

Was die in München erschreckend wackelige Hintermannschaft betrifft, wollte der Coach ebenfalls nicht den Stab über seine Kicker brechen. „Definitiv würde ich die Abwehr so nochmals spielen lassen“, sah der 44-Jährige hier keinen Fehler im System. „Den Spielern, die ich gestellt habe, traue ich das nochmal zu.“ Dass die Mannheimer gegen Haching allerdings erneut in dieser Formation antreten, ist eher unwahrscheinlich.

„Wer ist verfügbar? Wer ist auf welchem Leistungsstand und was spielt der Gegner?“, nannte Glöckner seine Kriterien, die für Veränderungen bei Taktik und Personal sprechen. Schließlich hat Unterhaching zuletzt sechs Punkte aus drei Spielen geholt und zeigt eindeutig Aufwärtstendenz. Zudem ist im Kader von Coach Arie van Lent mit Offensivkräften wie Patrick Hasenhüttl immer zu rechnen, und bekanntermaßen haben die Münchner Vorstädter auch ihre Stärken bei Standards.

„Wir müssen sehen, dass wir giftig in den Zweikämpfen sind, von der Handlungsschnelligkeit wieder aggressiver ins Spiel kommen und dann auch wieder unsere Leichtigkeit im Ballbesitz haben“, hofft Glöckner, dass die SVW-Profis seine Wunschliste im letzten Heimspiel 2020 abarbeiten. „Dann werden wir auch wieder in die Abläufe kommen, die wir von unserer Mannschaft gewohnt sind und die sie spielen kann.“