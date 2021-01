SVS holt neuen Co-Trainer aus Würzburg

Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Matthias Lust als neuen Co-Trainer verpflichtet. Der 50 Jahre alte Ex-Profi kommt auf Wunsch von SVS-Chefcoach Michael Schiele vom Liga-Rivalen Würzburger Kickers, wie der Club am Samstag mitteilte. Schiele und Lust hatten schon in Würzburg zusammengearbeitet. "Schon im Sommer haben wir in unseren Gesprächen festgestellt, dass wir die gleiche Philosophie verfolgen und auf einer Wellenlänge sind", sagte Schiele. Der bisherige Assistenztrainer Gerhard Kleppinger übernimmt künftig eine neue Aufgabe im Nachwuchsleistungszentrum des SVS.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2021