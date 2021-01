SVS in Nöten – komplette Defensive geht am Stock

Sandhausen.Das wäre ein bitterer Zeitpunkt. Gerade erst hat der SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga beim 4:0 gegen den 1. FC Heidenheim zum ersten Mal seit dem 2. Oktober 2020 kein Gegentor kassiert und nun droht fast die gesamte Hintermannschaft auszufallen. Für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg stehen hinter den Einsätzen von Aleksandr Zhirov, Tim Kister und Alexander Rossipal Fragezeichen. Sie leiden an muskulären Problemen. Darüber hinaus fehlen für das Duell beim direkten Tabellennachbarn auch weiterhin Diego Contento, Robin Scheu und Nikolas Nartey.

Die Personalsorgen sind zwar groß, aber Sandhausens Trainer Michael Schiele setzt auf den Faktor Zeit: „Wir haben noch zwei Tage. Wenn sie nicht spielen können, müssen wir durchpusten. Dann müssen eben die anderen Spieler in die Bresche springen.“ Außerdem könnte es zu einer Systemumstellung kommen. Dabei hatte sich der SVS gerade erst wieder zurechtgefunden und zuletzt die beste Leistung der Saison abgerufen.

Den Schwung mitnehmen

Diesen Schwung möchte Trainer Schiele mitnehmen. Von einem richtungsweisenden Spiel im Abstiegskampf möchte er aber nichts wissen: „Regensburg durchlebt gerade eine kleine Durststrecke. Wir kennen das. Jetzt müssen wir nach unserem Erfolgserlebnis gegen Heidenheim weiter punkten. Es stehen aber noch so viele Spiele aus, da ist die Partie beim Jahn nicht vorentscheidend.“ Dennoch könnte Sandhausen mit einem Sieg nach Punkten gleichziehen.

Auch in Regensburg weiß man um die Bedeutung der Partie. Albion Vrenezi, der 2017 in Sandhausen einen Vertrag unterschrieb, aber nie für die Schwarz-Weißen auflief, sagt: „Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert und mutig agieren. Es wird wichtig sein, dass wir den Gegner aggressiv anlaufen und den Ball schnell in die Tiefe spielen. Diese Dinge zeichnen uns aus und wenn wir sie umsetzen können, werden wir auch wieder einen Punktgewinn erzielen können.“

Michael Schiele erwartet ebenfalls ein Kampfspiel: „Wir müssen die Intensität annehmen. Das ist eine robuste Mannschaft, die in der Laufstatistik immer weit vorne mitmischt. Darauf müssen wir uns vorbereiten.“ Ein Vorteil des Jahn: Trainer Mersad Selimbegovic kann in personeller Hinsicht aus dem Vollen schöpfen. Allerdings hat Regensburg in der Liga seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen.

Bezüglich der Kaderplanung gibt es beim Zweitligisten in Sandhausen übrigens weiter keine Neuigkeiten zu vermelden. Bei der Online-Plattform „Fussball-eck.com“ ploppte am Donnerstag das Gerücht auf, dass der SVS am 23-jährigen Flügelstürmer Jared Khasa vom schweizerischen Erstligisten FC Sion interessiert sei. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca verneinte den Umstand und auch Trainer Schiele sagte auf Nachfrage dieser Zeitung: „Den Namen muss ich erst einmal googeln.“ mgw/ü

