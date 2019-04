SVW II gibt eine starke Antwort

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der SV Waldhof II seinen Acht-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigt. Der FC Bammental, der beim TSV Kürnbach deutlich mit 4:0 gewann, ist nun der neue schärfste Verfolger. Der bisherige Tabellenzweite 1. FC Mühlhausen patzte mit 0:1 beim ASC Neuenheim.

Eppelheim – Waldhof II 2:6 (1:4)

Gut erholt zeigte sich die Reserve des SV Waldhof von ihrer Heimniederlage gegen Kürnbach. Die Blau-Schwarzen gewannen deutlich beim ASV Eppelheim. „Mit einer 3:0-Führung durch blitzsauber herausgespielte Tore nach nur 18 Minuten ist das Spiel schnell in unsere Richtung gelaufen. Die Dominanz unserer Mannschaft war schon sehr groß“, freute sich Teamchef Bernd Großmann über den Auftritt des souveränen Tabellenführers.

Nach nicht mal einer Minute lag der Ball schon im Eppelheimer Netz. Silas Schwarz passte zu Darnell Hill, der nur noch einschieben musste. Beim 2:0 legte Hill den Ball für Dennis Franzin in den Rückraum, und gegen dessen satten Schuss gab es für den ASV-Keeper nichts auszurichten (17.). Keine zwei Minuten später profitierte Schwarz beim 3:0 von der Vorarbeit von U-19-Spieler Julian Marquardt (19.).

Nur kurz keimte bei Eppelheim Hoffnung auf, als Marcel Hofbauer das 1:3 erzielte (27.), doch mit dem Pausenpfiff stellte Marquardt den alten Abstand wieder her – 4:1 für den SVW (45.). Christoph Neusser konnte nochmals für den ASV auf 2:4 verkürzen (64.), doch Marquardt (70.) und Dennis Geißelmann (89.) machten für den SVW in der Schlussphase das halbe Dutzend voll. rod

Kirchheim – FC Türkspor 3:2 (1:1)

Nach dem 3:1-Sieg im Nachholspiel am Donnerstag über den VfB St. Leon waren die Mannheimer eigentlich mit großem Selbstvertrauen nach Kirchheim gefahren. Beim abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten setzte es aber einen Dämpfer. Rahmi Can Bas brachte den FC Türkspor zwar früh mit 1:0 in Führung (8.), doch Sergej Bender gelang in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs der Kirchheimer Ausgleich zum 1:1 (45.+2).

Direkt nach Wiederanpfiff traf Daniel Reinmuth zum 2:1 (47.) für die Platzherren. Türkspor drückte danach auf den Ausgleich, doch Bilal Abdulrahman erhöhte auf 3:1 für die Kirchheimer (77.). In der Nachspielzeit (90.+4) gelang Oguzhan Yildirim nur noch der Anschlusstreffer für die Mannheimer. fct

