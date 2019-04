SVW II verteidigt die Spitze

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar kam der SV Waldhof II gegen den VfB St. Leon zwar nicht über ein 2:2 hinaus. Da die Verfolger aber allesamt auch nur Remis spielten, hat das Team von Trainer Peter Brandenburger sein Acht-Punkte-Polster verteidigt.

SVW II – VfB St. Leon 2:2 (1:1)

Der SVW II konnte den Punktverlust des härtesten Verfolgers FC Bammental nicht nutzen und holte gegen den VfB St. Leon ebenfalls nur ein Unentschieden. Damit bleiben die Mannheimer vor ihrem spielfreien Wochenende aber weiterhin Tabellenführer. „Es war heute sicher nicht unser bestes Spiel und im Grunde eine enttäuschende Leistung“, kritisierte SVW-Coach Peter Brandenburger. Für viel Aufregung sorgte auch das überfordert wirkende Schiedsrichtergespann, das die Waldhöfer mehrfach klar benachteiligte. Nach der frühen Führung der Hausherren durch Dennis Franzin (2.) glich Dennis Gerber kurz vor der Halbzeit aus (45.) und brachte den VfB nach einem mustergültig vorgetragenen Konter sogar in Front (69.). Darnell Hill gab für Waldhof die schnelle Antwort zum 2:2 (72.) und in der Schlussphase vergaben Morris Nag (82.) und Franzin (90.) mit zwei fast hundertprozentigen Chancen den möglichen Sieg. St. Leon, das sich früh mit dem Unentschieden zufriedengab, spielte über weite Strecken sehr destruktiv, so dass kaum Spielfluss aufkam. rod

Mühlhausen – Neckarau 2:2 (1:0)

Der VfL Kurpfalz kam im Verfolgerduell zu einem Punktgewinn. Mühlhausen ging kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Freistoßtreffer in Front und schlug vier Minuten nach dem Seitenwechsel erneut zu. Doch dann kam der VfL Kurpfalz besser ins Spiel. Idris Yildirim vergab zunächst zweimal völlig frei. Dann gelang Lorenz Held aber der 1:2-Anschlusstreffer. Mühlhausen musste in der Folge wegen Verletzungen gleich dreimal wechseln. Neckarau hatte danach ein klares Übergewicht. Yildirim erzielte das 2:2 (78.) und Lorenz Held hatte kurz danach die Großchance zum 3:2, scheiterte aber am gegnerischen Keeper. „Wir waren in der ersten Halbzeit einfach zu passiv“, befand der Neckarauer Coach Feytullah Genc, der betonte: „Als wir dann am 3:2 dran waren, bekamen wir eine völlig überflüssige Gelb-Rote Karte für Aykan Okur. Zu zehnt haben wir das Remis noch nach Hause gebracht.“ vfl

FC Türkspor – Neuenheim 2:2 (2:0)

Die Platzherren gaben einen schon sicher geglaubten Heimsieg aus den Händen. In der ersten Hälfte war der FC Türkspor das bessere Team. Rahmi Bas erzielte die verdiente 1:0-Führung für die Platzherren (20.). Kurz vor dem Pausenpfiff legte Mertkaan Saglam das 2:0 (45.+2) nach. Doch nach einer Gelb-Roten Karte (56.) mussten die Mannheimer in Unterzahl spielen. Der ASC Neuenheim verstärkte den Druck und Nazmi Bulut gelang der Anschlusstreffer zum 1:2 (83.). Der gleiche Spieler sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit letztlich noch mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Ausgleich zum 2:2. fct

