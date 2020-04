SVW-Rivale verliert Topstürmer

Meppen.Der SV Meppen verliert am Ende der aktuellen Drittliga-Saison seinen besten Stürmer. Deniz Undav wechselt zum belgischen Zweitligisten Royale Union Saint-Gilloise aus der Region Brüssel und erhält dort einen Dreijahresvertrag, wie der Tabellenvierte der 3. Liga bekanntgab. Der 23 Jahre alte Undav hat in der wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Spielzeit bereits 14 Tore erzielt sowie nach Club-Zählung zwölf Treffer vorbereitet und ist der Topscorer der Liga. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. „Natürlich wollten wir Deniz unbedingt in Meppen halten. Doch auch die intensivsten Bemühungen blieben am Ende erfolglos“, wird der Meppener Sportvorstand Heiner Beckmann in einer Vereinsmitteilung zitiert. dpa

