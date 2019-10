SVW verlängert Vertrag mit Torhüter Markus Scholz

Mannheim.

Der SV Waldhof hat vorzeitig den Vertrag mit Torhüter Markus Scholz bis Juni 2021 verlängert. Das gab der Verein am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung bekannt. Scholz hütet seit 2015 das Tor und absolvierte bislang 142 Partien. In dem Spiel gegen den MSV Duisburg zog sich der Sauerländer einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

„Wir haben den Vertrag von Markus Scholz um ein weiteres Jahr verlängert und wollen ihm Sicherheit geben und Vertrauen schenken, damit er sich in Ruhe erholen kann“, so der Sportliche Leiter Jochen Kientz. „Wir halten große Stücke auf ihn, er ist ein sehr guter Torwart, der optimal zu uns passt und mit seiner Leistung überzeugt hat.“

„Seine Verletzung hat ihn natürlich zurück geworfen. Aber wir sind allesamt weiterhin von seinen Qualitäten überzeugt und uns sicher, dass Markus nach seiner überstandenen Verletzung wieder durchstarten und uns weiterhelfen wird“, sagt SVW-Torwarttrainer Dennis Tiano. „Die Gewissheit, dass es nach meiner Reha hier weiter geht, gibt mir die nötige Sicherheit, die man in so einer Phase braucht. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für ihr großes Vertrauen bedanken“, zeigt sich der 31-jährige Schlussmann zufrieden.