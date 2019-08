SVW weicht Metallica aus

Die Rockband Metallica mit James Hetfield tritt am 25. August in Mannheim auf. © dpa

Mannheim.Wenn die Hardrock-Helden Metallica das Mannheimer Maimarktgelände zum Beben bringen, muss sich auch der SV Waldhof fügen. Die Drittliga-Partie gegen den MSV Duisburg am Sonntag, 25. August, im Carl-Benz-Stadion ist vom DFB von 14 auf 13 Uhr vorverlegt worden. Der Grund: Das am Abend stattfindende Metallica-Konzert vor 60 000 Zuschauern in Mannheim. „Anhand der sich daraus ergebenden

...