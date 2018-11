SVW zieht einsam seine Kreise

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der SV Waldhof II das Derby gegen den FC Türkspor souverän mit 3:0 (0:0) gewonnen. Damit verteidigten die Blau-Schwarzen ihre Tabellenführung. Der VfL Kurpfalz Neckarau schaffte dagegen beim TSV Kürnbach nur ein Unentschieden – und das trotz einer 3:1-Führung zur Pause.

Waldhof II – FC Türkspor 3:0 (0:0)

Der SV Waldhof II hat 24 Stunden nach der Regionalliga-Elf ebenfalls die Herbstmeisterschaft errungen – und das bereits am drittletzten Vorrundenspieltag. Mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg über Türkspor Mannheim baute der SVW den Vorsprung in der Tabelle auf seinen ersten Verfolger Mühlhausen sogar auf satte zehn Punkte aus.

Garant für den Sieg war einmal mehr eine stabile Defensive, die aber gleich in der Anfangsphase Glück hatte, dass Torhüter Daniel Tsiflidis eine Chance von Oguzhan Yildirim vereitelte. Vorausgegangen war ein verunglückter Querpass eines Waldhöfers. „Wir hätten heute gerne etwas mitgenommen, aber Waldhof kam mit dem engen Platz besser zurecht“, trauerte Türkspor-Sportdirektor Tuncay Atacan der vergebenen Führung hinterher.

Nach dem starken Beginn von Türkspor entwickelte sich in der Mitte der ersten Halbzeit ein offenes Spiel. Die beste Chance zur Führung vergab direkt vor dem Pausenpfiff Darnell Hill für den Waldhof, er scheiterte mit einem Handelfmeter an Keeper Joshua Burkhardt. Die Tore für den Tabellenführer fielen erst nach der Halbzeit. Dennis Franzin brachte seine Farben per verwandeltem Freistoß mit 1:0 in Front (68.), Maurice Moldsen baute die Führung in einem lange spannenden Spiel auf 2:0 aus (80.) – und sorgte damit für die Entscheidung.

„Wir haben nach dem Rückstand natürlich etwas mehr riskieren müssen und dann noch spät zwei Tore kassiert“, sagte Atacan. In der Nachspielzeit setzte Rico Zimmermann mit dem letztlich verdienten 3:0 den Schlusspunkt für den SV Waldhof II (90.+3). „Wir haben auch heute wieder hinten bis auf zwei bis drei Türkspor-Chancen wenig zugelassen. Nach der guten Phase von Türkspor in der ersten Viertelstunde haben wir das Spiel in der Folge ausgeglichen und nach dem Seitenwechsel überlegen gestalten können“, befand Waldhofs Spielleiter Thomas Saeger nach dem Sieg seiner Elf. rod

Kürnbach – VfL Kurpfalz 3:3 (1:3)

„Wir haben Big Points verschenkt“, befand Feytullah Genc, der Trainer des VfL Kurpfalz, nach dem Unentschieden der Neckarauer in Kürnbach. Dabei lief lange alles richtig gut für das Team von Genc, Richard Weber und Bernd Wigand. Die Neckarauer gingen durch die Tore von Idris Yildirim (9.) und Lorenz Held (21.) mit 2:0 in Führung. Kürnbach gelang zunächst kurz vor der Pause der 1:2-Anschlusstreffer durch Leo Kasap (43.), doch noch vor dem Halbzeitpfiff markierte Yildirim das 3:1 (43.) für die bis dahin überlegenen Gäste.

„Im zweiten Durchgang haben wir uns dann nicht gut angestellt“, sagte Genc. Innerhalb von zwei Minuten kam der TSV Kürnbach zum Ausgleich. Daniel Kreuzer (63.) und Marcel Genc (65.) ließen die Platzherren jubeln. In der Schlussphase war der TSV sogar dem Sieg näher. Torwart Gerrit Schoch rettete mit starken Paraden aber den Neckarauern immerhin den Punktgewinn. Miljan Joksimovic musste für den VfL Kurpfalz kurz vor Schluss für seinen schon geschlagenen Keeper auf der Linie retten.

„Kürnbach hat uns in der zweiten Hälfte unsere Defizite schonungslos vor Augen geführt“, befand Genc nach dem unterm Strich leistungsgerechten 3:3. vfl

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018