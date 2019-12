Tag der Entscheidung

Dortmund.Das Handy von Handball-Bundestrainer Christian Prokop war in den vergangenen Tagen im Dauerbetrieb. Vor der mit Spannung erwarteten Reduzierung des DHB-Kaders von 28 auf maximal 18 Spieler an diesem Freitag, mit der sein Personal-Puzzle knapp drei Wochen vor dem Start in die Europameisterschaft konkrete Formen annimmt, gab es für den 40-Jährigen viel Gesprächsbedarf.

„Diese unangenehmeren Telefonate müssen sein, weil ich es einfach als Wertschätzung empfinde, dass die Spieler das nicht aus den Medien oder per E-Mail erfahren“, sagte Prokop: „Und natürlich versuche ich, auch alle Spieler zu erreichen, denen man eine positive Botschaft überbringen kann.“

Die spannendsten Fragen lauten: Gibt es im Tor ein spektakuläres Comeback von Weltmeister Johannes Bitter? Wer darf auf der Königsposition im linken Rückraum ran? Wie sieht die Besetzung auf Rechtsaußen aus? Und wie begegnet der Bundestrainer nach dem kurzfristigen Ausfall von Fabian Wiede den massiven Problemen auf der Spielmacher-Position?

Man muss kein Prophet sein, um Härtefälle vorherzusagen. „Wir haben einen breiten, sehr ausgeglichenen Kader, daher wird es die eine oder andere enge Entscheidung geben“, kündigte Prokop an. Umso wichtiger sei es, dass die Ausgemusterten „diese Botschaft persönlich erhalten – auch wenn es nicht der Zeitpunkt ist, um ausführlich über Gründe zu sprechen“.

Vor allem der Kampf um die Nummer zwei im deutschen Tor hinter dem gesetzten Andreas Wolff birgt Brisanz. Neben dem 37 Jahre alten Bitter, der 2007 mit Deutschland Weltmeister wurde und 2014 sein bisher letztes von insgesamt 144 Länderspielen bestritt, stehen Silvio Heinevetter (Füchse Berlin) und Dario Quenstedt (THW Kiel) im erweiterten Kader. Das Problem für beide: Anders als Bitter beim TVB Stuttgart sind Heinevetter und Quenstedt im Verein nicht die Nummer eins. dpa

