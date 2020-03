Taktik-Kniff entscheidend

Großsachsen.Lange Zeit sah es gut aus für den TVG Großsachsen im Derby gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. Doch Mitte der zweiten Halbzeit verlor der Handball-Drittligist immer mehr die Kontrolle über die Partie und musste am Ende eine bittere 22:24 (12:7) Heimniederlage einstecken.

Großsachsen kam gut ins Spiel und machte aus einem 4:2 (11.) ein 10:3 (21.). Die Bergsträßer versäumten es in die Phase aber, die Fehler der Gäste noch intensiver auszunutzen und lagen zum Halbzeitpfiff „nur“ mit 12:7 in Front. Oftersheim/Schwetzingen agierte mit Beginn des zweiten Durchgangs durchgehend mit dem siebten Feldspieler und traf damit takttisch den Nagel auf den Kopf. Immer wieder gelang es den Gästen, ihre Spieler frei zu bekommen und so holte die HG Tor um Tor auf. Beim 14:14 (41.) hatten die Gäste den Ausgleich geschafft.

In der Folge entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in dem der TVG meistens vorlegte, Oftersheim/Schwetzingen aber postwendend nachzog. Bis zum 20:20 (54.) konnte sich keine Mannschaft absetzen. Dann ließ Großsachsen gleich mehrfach freie Gelegenheiten liegen und die HG zog auf 20:22 (59.) davon. Damit war die Partie entschieden und der TVG musste sich vorwerfen lassen, in der entscheidenden Phase seine durchaus vorhandenen Möglichkeiten nicht genutzt zu haben. TVG: Boudgoust, Richter, Hoblaj – Kernaja, Meiser (3), Triebskorn, Schulz, Hanke, Kadel, Kehlenbach (6), Reisig (2), Buschsieper (4/2), Hildebrandt (4), Ulrich (1). hm/red

