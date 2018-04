Talent allein reicht nicht

Anzeige

Viernheim.Wie stark sind die U-18-Basketballtalente der USA? Können sie beim Albert-Schweitzer-Turnier 2018 an glorreiche Zeiten anknüpfen? Die Antwort nach drei Tagen lautet: Wohl eher nicht. Die US-Boys verloren ihr Eröffnungsspiel am Samstagabend in der Viernheimer Waldsporthalle vor 400 Zuschauern gegen Frankreich mit 73:79. In der Endphase fehlten dem von Chefcoach Joe Mantegna zusammengestellten Team aus Highschool-Rohdiamanten die nötige Cleverness und auch das Glück. Am Sonntag taten sich die US-Amerikaner dann gegen China sehr schwer. Der AST-Rekordsieger gewann das Spiel mit 100:96. Gestern Abend verloren die US-Amerikaner dann ihre Begegnung gegen Italien überaus deutlich mit 71:104.

College-Stipendium in der Tasche

Auffälligste Spieler des Team USA waren der vor dem Turnier hochgelobte Bryce Wills und August Mahoney. Ersterer avancierte bei der Auftaktniederlage gegen Frankreich zum besten Spieler der Nordamerikaner. Der Aufbauspieler, der bereits ein Stipendium beim renommierten NCAA-College Stanford in der Tasche hat, erzielte insgesamt 15 Punkte und war damit Top-Scorer seines Teams. „Die Jungs haben zum Schluss einfach die Würfe nicht gemacht. Sonst war das Spiel gegen eine gute französische Mannschaft in Ordnung“, sagte Coach Mantegna. Im Match gegen China machte Wills zwölf Punkte und holte neun Rebounds, blieb dabei aber im Schatten von Teamkollege August Mahoney. Der 1,92 Meter große Flügelspieler zeigte, dass er aus der Distanz ein sehr treffsicheres Händchen hat. Der junge Mann von der Albany Academy versenkte insgesamt sieben Dreier. Mit 27 Punkten war der 17-Jährige bester Werfer seines Teams.

Mahoney lieferte sich mit dem Chinesen Haowen Go, der ebenfalls sieben Treffer hinter der Drei-Punkte-Linie aufwies, ein spektakuläres Duell. Auch sehr aktiv: Jordan Dingle, der in der Schlussphase viel Verantwortung übernahm und die entscheidenden Punkte machte.