Talente greifen nach Titelverteidigung

Mannheim.Die Oberliga-Turnerinnen der TG Mannheim haben den letzten Vorrunden-Wettkampf souverän gewonnen und gehen als Topfavoritinnen ins Finale. Am Sonntag (Nußloch, Olympiahalle, 11 Uhr) wollen sie im Rückkampf aller Vereine ihren dritten Titel in Folge perfekt machen . Mit 141,05 Punkten überzeugten sie in eigener Halle auf ganzer Linie. Sie gewannen jedes Gerät, konnten es sich sogar erlauben, einige neue Elemente auszuprobieren. Dennoch distanzierten sie Schlusslicht SG Nußloch (122,15) und den Tabellensiebten SG Astoria Walldorf (122,80) um über 18 Zähler.

Silja Stöhr war mit 48,30 Punkten in der Einzelwertung die Beste, gefolgt von ihren TG-Kolleginnen Janoah Müller (46,95) und Julia Goldbeck (45,45). Alessia Heuser, Line Mayer und Annabell Gropp vervollständigten das Team von Narina Kirakosjan und Alina Rothardt. „Die Mädels waren richtig gut, am Barren haben wir noch Luft nach oben“, war Rothardt sehr zufrieden. sd

