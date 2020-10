Talente kämpfen um Kader-Platz

Mannheim.Mit Line Mayer, Amelie Hering und Luna Zimmermann hat ein Trio aus dem Mannheimer Leistungszentrum beim Turntalentschulpokal überzeugt und in eigener Halle die Qualifikationspunkte für den Bundeskader-Test erreicht. „Wir sind sehr glücklich, denn es war unser Ziel, dass alle drei im November um einen Kader-Platz kämpfen können“, sagte LZ-Cheftrainerin Alina Korrmann.

Der Wettkampf fand wegen der Corona-Einschränkungen an drei Orten statt, in Mannheim gingen Turnerinnen aus Baden, Schwaben und Bayern an die Geräte. Line Maier stand als Zweite auf dem Treppchen (67,50), Amelie Hering (62,75) wurde Fünfte, Luna Zimmermann Sechste (61,10). sd

