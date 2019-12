Talentschau beim MERC

Mannheim.Das Eislaufzentrum Herzogenried ist am Wochenende (13. bis 15. Dezember) Schauplatz für die vorgezogenen Deutschen Nachwuchsmeisterschaften im Eiskunstlauf 2020. Unter den 120 Mädchen und Jungs sind auch fünf Lokalmatadorinnen vom Ausrichter MERC am Start. Zwei von ihnen, Dora Hus und Anastasia Steblyanka, haben schon 2017, als letztmals die Titelkämpfe in Mannheim stattfanden, auf eigenem Eis triumphiert und auch diesmal Chancen auf einen Podestplatz.

2017 und 2018 feierte Steblyanka den Titel beim Nachwuchs, 2019 wurde sie in ihrem ersten Juniorinnenjahr Fünfte, diesmal peilt die 15-jährige eine Medaille an. Auch die zwei Jahre ältere Hus hat 2016 und 2017 bereits zwei DM-Titel gewonnen, doch danach musste sie wegen einer langwierigen Verletzung zwei Jahre pausieren. Nun greift sie bei den Juniorinnen wieder an und hofft, an ihre alte Leistungsstärke anknüpfen zu können.

Kalina Lewicka (Juniorinnen), Katja Fink und Denise Müller vervollständigen ebenfalls bei den Juniorinnen das MERC-Quintett. sd

