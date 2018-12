Talentschau in Mannheim

Mannheim.Am Wochenende wird Mannheim wieder einmal zur Hochburg des Jugendvolleyballs. 18 Länderauswahlteams der Jahrgänge 2003/04 (männlich) und 2004/05 (weiblich) aus Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordbaden, Rheinland-Pfalz, Südbaden, Thüringen, Württemberg und dem Schweizer Wallis kämpfen am 15./16. Dezember in der GBG- und der IGMH-Halle um den Sieg im 14. NVV-Cup.

Damit gehört das Turnier des Nordbadischen Volleyball-Verbandes zu einem der bedeutendsten Nachwuchs-Wettbewerbe in Deutschland, für die meisten Teams ist er eine perfekte Vorbereitung auf den Bundespokal. Titelverteidiger bei den Jungs ist Württemberg, bei den Mädchen wird es auf jeden Fall eine Ablösung geben, weil Vorjahressieger Bayern nicht am Start ist. Die Plätze eins bis vier werden am Sonntag in der GBG-Halle ausgespielt, alle anderen in der IGMH.

Seit 2004 richtet die VSG Mannheim DJK/MVC den NVV-Cup aus, doch in diesem Jahr stehen die Gastgeber der rund 250 Teilnehmer vor einer besonderen Herausforderung: Erstmals wurde parallel ein regulärer Spieltag in den Ligen angesetzt, ein Großteil der Helfer drohte also auszufallen. Doch dank verständnisvoller Gegner und durch taktische Setzlisten ist es gelungen, dass nur zwei VSG-Teams unterwegs sind. Dazu greift in diesem Jahr erstmals das Übernachtungsverbot in städtischen Sporthallen. Doch hier sprang die TSG Seckenheim ein, die ihre Halle zur Verfügung stellt. sd

