Mannheim.Turnen, Tanzen und Akrobatik sind die Zutaten für „Sport im Quadrat“ am Sonntag, 24. November. Unterstützt von einer Gruppe der TSG Seckenheim nehmen die Turnerinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum die Zuschauer in der GBG Halle mit auf eine Zeitreise in die 60er Jahre, zur ABBA-Flower-Power-Ära der 70er, in die 80er und Nenas „99 Luftballons“, in die 90er mit den Backstreet-Boys und ins neue Jahrtausend . Soviel zum zweiten Teil der Benefizveranstaltung der TG Mannheim.

Der erste Teil ist ein sportlicher Wettbewerb. Aus zahlreichen Einsendungen aus der Metropolregion hat eine fachkundige Jury zehn Beiträge ausgesucht, von denen sechs per Online-Voting ins Finale am Sonntag gewählt wurden und unter denen das Preisgeld von 2500 Euro aufgeteilt wird. Über die Platzverteilung entscheidet allein das Publikum in der GBG Halle. Qualifiziert haben sich die Showturngruppe „Exotica“ (SpVgg Neckarelz), die Rhythmischen Sportgymnastinnen des TBG Neulußheim, eine Wettkampfgruppe des TV Edigheim mit „Rhythm of Samba“, die Danceformers der Tanz- und Sportbühne Ludwigshafen mit einer Hip-Hop-Show, das Quartett „Just 4“ (TV Böhl) mit Tanz und Akrobatik am Baugerüst sowie die „Cloud Bandits“, eine Hip-Hop-Formation von Gios Dancestudio aus Mannheim.

Beginn ist 17 Uhr (Einlass um 16.30 Uhr), bereits ab 15 Uhr gibt es im Foyer ein vielseitiges Mitmachangebot. sd

