Teuer verkauft

Leutershausens Trainer Frank Schmitt meinte: „Da war mehr drin.“. © Binder

Nußloch.Am Ende fiel das Ergebnis deutlicher aus als notwendig. Die SG Leutershausen hat sich im Derby bei der SG Nußloch, dem Spitzenteam der 3. Handball-Liga, zwar sehr gut verkauft, musste sich in der Olympiahalle dennoch mit 26:31 geschlagen geben. Eine Niederlage, die allerdings zu verkraften ist. „Eigentlich war heute mehr drin“, urteilte Cheftrainer Frank Schmitt unmittelbar nach dem Schlusspfiff, als die SGL-Anhänger akzeptieren mussten, dass Nußloch einfach etwas cleverer agierte. „Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht und uns trotzdem gut verkauft. “ Am Ende, so der 50-jährige Handball-Lehrer, habe sein Team in den entscheidenden Situationen die falschen Entscheidungen getroffen.

Zunächst fanden die Roten Teufel gut in die Partie, weil im SGL-Kasten der junge Jörn-Thore Döding mit einigen Paraden glänzte und der Ex-Nußlocher Gianluca Pauli sicher von der Siebenmeter-Linie traf. Das Spiel war ausgeglichen, bis die SGL die Aggressivität in der Deckung vermissen ließen und so zwei Rückraum-Asse der Blauen ins Spiel brachte: Ex-Weltmeister Christian Zeitz und sein überragend aufgelegter Kollege Kevin Bitz ließen die Roten Teufel verzweifeln. „Da haben wir nicht gut ausgesehen, wir waren vor allem gegen Bitz zu defensiv, über ihn lief alles im Nußlocher Angriffsspiel“, fand der Sportliche Leiter Mark Wetzel. „Auch die Überzahl mit dem siebten Feldspieler hat nicht so gut geklappt, wie in den vorherigen Spielen.“

Eine Viertelstunde vor Spielende hatte sich Leutershausen zurückgekämpft und lag nur zwei Tore im Hintertreffen. Dann aber entschärfte Nußlochs Keeper Marco Bitz einige entscheidende Würfe und brachte die SG endgültig auf die Siegerstraße. „Manchmal waren wir zu unkonzentriert im Angriff“, war SGL-Außen Dominic Seganfreddo selbstkritisch. „Nußloch war schlagbar.“

SGL: Döding, Heckmann – Bernhardt (1), Schwarz, Rolka, Stippel (3), Jaeger (4), Ruß (1), Cirac (4), Schwechheimer, Gasser, Herbert, Wagner (9), Seganfreddo (1), Mantek, Pauli (3/3). tm/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018