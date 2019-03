TG feiert Oberliga-Titel

Nußloch.In überzeugender Manier und ohne eine einzige Niederlage haben die Nachwuchsturnerinnen von der TG Mannheim zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft in der Oberliga gewonnen. Obwohl sie beim Rückkampf aller acht Teams wegen der schlechteren Geräteausstattung in Nußloch auf einige schwere Elemente in ihren Übungen verzichten mussten, turnten sie mit 141,10 Punkten zum dritten Mal in der Saison über 141 Zähler.

Erneut distanzierten die von Trainerin Narina Kirakosjan bestens vorbereiteten Alessia Heuser, Janoah Müller, Silja Stöhr, Julia Goldbeck, Annabell Gropp und Line Mayer mit sehr sauber vorgetragenen Übungen die noch um einen Spitzenplatz kämpfende Konkurrenz klar. Der PTSV Freiburg wurde Zweiter (134,00), der TV Muggensturm Dritter (131,20). sd

