TG Mannheim setzt auf den Nachwuchs

Mannheim.Wenn am Samstag in Karlsruhe die 1. Bundesliga der Turnerinnen startet, dann geht die TG Mannheim in ihrer nunmehr 13. Saison „ohne Druck“ an die Geräte, wie Cheftrainerin Alina Korrmann sagt. „Wir haben einen Kader, der groß genug ist und nichts zu verlieren.“ Das vorrangige Ziel sei es, „nicht abzusteigen.“

Mit den elfjährigen Erstliga-Debütantinnen Silja Stöhr und Julia Goldbeck, der ein Jahr älteren Alessia Heuser, Zentrumsneuling Camilla Eberle (13) sowie Jannoah Müller (14) und Laeticia Gloger (15) hat die Riege aus dem Leistungszentrum wieder eines der jüngsten Teams, das durch die in Stuttgart trainierende Paula Vega Terrago (13) verstärkt wird, die in Mannheim das Turnen lernte. Bei Ausfällen steht zudem Muriel Klumpp bereit. „Die Kleinen sollen zunächst Erfahrung sammeln für ihre ersten ’Deutschen, steht zum Auftakt in Karlsruhe ‘laut Korrmann „das Abrufen der Leistung“ an erster Stelle. sd

