TG-Trio misst sich international

Mannheim.Amelie Föllinger, Florine Harder und Rebecca Matzon aus dem Mannheimer Turn-Leistungszentrum wurden von Bundestrainerin Ulla Koch für die am Wochenende im Rahmen des Weltcups in Stuttgart stattfindende Team-Challenge nominiert. Das Trio bildet zusammen mit Kim Ruoff (TB Neckarhausen) und Janine Berger (SSV Ulm) das Team Baden-Württemberg, das sich neben Team Deutschland unter insgesamt neun Riegen aus Japan, Niederlande, Norwegen, Russland, Schweiz, Spanien und Belgien behaupten will. Die vier Besten der Qualifikation (Fr., 10 Uhr) turnen im Finale (Sa., 17 Uhr). Der Nachwuchs soll sich für die WM 2019 in Stuttgart empfehlen.