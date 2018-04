TG weicht nach Wiesental aus

Anzeige

Mannheim.Eigentlich haben die 25 Turnerinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum (LZ) am kommenden Wochenende ein Heimspiel, wenn mit den bundesweit ausgeschriebenen Baden Open ein neues Wettkampfformat Premiere feiert. Denn Ausrichter ist die TG Mannheim. Doch mangels geeigneter Halle findet die Veranstaltung mit insgesamt zehn Wettbewerben in der Wagbachhalle in Wiesental statt.

Im Mittelpunkt stehen die Landesmeisterschaften. Bei den baden-württembergischen Titelkämpfen der AK 12 – 15 am Samstag geht es um die Tickets für die „Deutschen“, die Ende April in Unterhaching stattfinden. Und diesen Jahreshöhepunkt wollen sich Muriel Klumpp, Hannah Dietz, Paula Vega Terrago sowie Bea Fichtner auf keinen Fall entgehen lassen. Jeweils um badische und württembergische Medaillen kämpfen ebenfalls am Samstag die Nachwuchsturnerinnen in der AK 11, auch hier sind einige Lokalmatadorinnen am Start. Die Großen (AK 16+, Sa.) und die Jüngsten aus dem LZ (AK 7 -10, So.) gehen in reinen bundesoffenen Wettkämpfen an die Geräte und erwarten Konkurrenz aus ganz Deutschland. sd