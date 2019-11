TGM bleibt erstklassig

Potsdam.Die TG Mannheim wird 2020 in ihrer 13. Saison erstklassig sein. Die Turnerinnen aus dem Leistungszentrum haben trotz des großen Umbruchs in der Riege – alle Routiniers hatten Ende 2018 aufgehört – den Klassenerhalt in der der 1. Bundesliga gesichert. Der letzte Wettkampftag in Potsdam brachte für die Trainerinnen Alina Korrmann (vormals Rothardt) und Narina Kirakosjan über das Ergebnis hinaus (178,50 Punkte, Tabellenplatz sechs) eine ganz wichtige Erkenntnis: „Die Mädels haben trotz ihrer Unerfahrenheit viel Moral bewiesen und sich zurückgekämpft. Das haben sie wirklich super gemacht“, lobte Korrmann.

Denn der Beginn verlief alles andere als optimal. Fünf Stürze am Balken (41,00) warfen das Team mit Laeticia Gloger, Paula Vega Terrago, Janoah Müller, Bea Fichtner, Muriel Klumpp sowie Alessia Heuser weit zurück und machten jede noch so kleine Hoffnung auf die Finalteilnahme der besten Vier Vereine zunichte. Auch am Boden (45,20) verbuchte die TGM nochmals zwei dicke Fehler. Doch aufgeben wollte die mit im Schnitt 13 Jahren jüngste Riege der Liga nicht. Am Sprung (49,85) und am Barren (42,35) waren die Turnerinnen wieder voll da und riefen mit tadellosen Übungen ihr Leistungspotenzial ab. Gloger gelang mit 46,70 Zählern sogar noch der Sprung in die Top-Ten der Einzelwertung und wurde Neunte hinter der Ex-Mannheimerin und WM-Sechsten Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart).

„Darauf können wir aufbauen“, freuen sich Korrmann und die TGM auf die nächsten drei Jahre, denn Sportvorstand Joachim Fichtner ist es gelungen, bis 2022 je einen Wettkampftag der 1. Liga nach Mannheim zu holen. Der nächste Termin ist am 10. Oktober 2020. sd

