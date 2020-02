Tiefschlag gegen Ulm

Mannheim.Das ist bitter. Die Basketballer der SG Mannheim verloren ihr Heimspiel gegen BBU 01 Ulm mit 82:86 (42:41) und bleiben Tabellenvorletzter. „Wir haben eine sehr gute Partie gemacht. gerade offensiv ist das beste gewesen, was wir in dieser Saison gezeigt haben. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum wir das Spiel verloren haben“, sagte SG-Coach Markus Mosig. Aber einen Grund für die Niederlage machte der Coach dann doch aus: „Wir hatten eine ganz miserable Dreierquote. Das hat Ulm ganz anders gemacht. Die haben 50 Prozent ihrer Dreierversuche verwandelt und waren in den entscheidenden Situationen einfach besser. Die Ulmer haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt.“

Die ersten beiden Viertel waren sehr ausgeglichen. Die Mannheimer führten nach den ersten zehn Minuten mit 22:20 und zur Pause noch mit einem Punkt Vorsprung. Im dritten Viertel nutzte Ulm dann eine Schwächephase aus und zog auf 64:57 (30.) weg. Im Schlussabschnitt bauten die Ulmer die Führung auf zeitweise zwölf Zähler aus. Doch die SG kämpfte. Angeführt vom eigenen Publikum verkürzten die Mannheimer auf zwei Punkte. Ein starkes Spiel machte Center Arvydas Vaitiekus, der in der Defensive starke Aktionen hatte. Alexander Kuhn war mit 22 Punkte der Topscorer. Aber die SG traf aus der Distanz nicht.

Sein Comeback feierte Center Max Bohrmann. Der ehemalige Topscorer erzielte bei seinem ersten Auftritt in dieser Saison vier Punkte, hatte aber nur acht Minuten Spielzeit. „Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist. Ich hoffe, dass er uns in den restlichen Saisonspielen mit vielen Punkten helfen wird“, erklärte Trainer Mosig, der klar machte: „Es bleibt spannend. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die zwei, drei Siege, die wir noch benötigen, einfahren werden.“ bol

