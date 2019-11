Tim Alter vom Mannheimer ERC will sich beim Short-Track noch in den Bereichen Start, Ausdauer, Technik und Endspurt verbessern. © Pix

Einen Wunsch auf seiner Liste für die Saison 2019/20 hat sich Tim Alter bereits erfüllt: In seinem ersten Jahr bei den D-Junioren startete er kürzlich in Bergamo beim internationalen Star-Class-Wettbewerb und lief auf den 500 und 777 Metern die zweitbeste Zeit des Jahres. Auch das Viertelfinale hat das Short-Track-Talent dort mehrfach erreicht – wie geplant.

Mehr ist für den bald Zwölfjährigen, der gegen deutlich Ältere antreten musste, noch nicht drin. „Aber die Star Class macht so viel Spaß, da ist es fast egal, wo ich lande“, gehörte die Serie, für die man sich national qualifizieren muss, schon bei Tims Premiere im vergangenen Jahr zu seinen schönsten Erlebnissen.

„Short Track macht einfach Spaß. Es ist ein bisschen gefährlich und ich gewinne gerne“, erklärt der Sechstklässler der IGMH, der nur ein paar Fußminuten von der Schule und dem Eislaufzentrum Herzogenried entfernt wohnt, seine Faszination am Eisschnelllauf auf der Kurzbahn. Dabei wollte er eigentlich Inliner werden. „Aber meine Mutter hat die MERC-Trainerin Gundi Pawasserat getroffen und mich danach mehr oder weniger überredet, beim Short-Track mitzumachen. Ich hatte erst keine Lust aufs Eis und war anfangs auch sauer. Aber es hat irgendwie auch gleich Spaß gemacht. Überwinden musste ich mich danach jedenfalls nie.“

Heute mag der Junge, der sich selbstständig genug fühlt, auch ohne seine Eltern unterwegs zu sein, das Tempo, den Wettstreit und den Vergleich mit den Gegnern nicht mehr missen. „Ich bin ein Wettkampftyp, da kann ich richtig aufdrehen. Außerdem man auch immer Freunde aus den anderen Vereinen“, ist die Konkurrenz auf das Eis beschränkt. „Bei Niederlagen ärgere ich mich. Über mich selbst, wenn ich nicht schnell genug bin, denn ich habe den Ehrgeiz, alle zu schlagen. Sauer bin ich, wenn ich rausgeschubst werde“, kommt das im Kampf Mann gegen Mann immer wieder vor.

Tims Lieblingsstrecken sind die 500 und 777 Meter. „Da bin ich durchgehend recht schnell. Mein Start ist okay, ich fahre auch gerne von vorn.“ Noch fehlen ihm Ausdauer, die perfekte Technik bei schnellen Schritten und die Endspurtstärke. Daran arbeitet er sechsmal pro Woche bis zu zwei Stunden im Verein, zusätzlich in den Trainingslagern der Nachwuchsakademie des nationalen Verbandes DESG.

Deutschland-Cup ein Höhepunkt

Denn in dieser Saison will er sich nicht nur in weiteren Star-Class-Wettbewerben und bei den deutschen Juniorenmeisterschaften bewähren, auch beim Deutschland-Cup visiert er das Podest an. „Und ich möchte auf den 500 Metern eine 50 vor dem Komma, jetzt steht meine Bestzeit bei 53,2 Sekunden.“