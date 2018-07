Titelhamster Luca Large

Anzeige

Walldorf.Bei den Schüler-Kreismeisterschaften haben die Leichtathletik-Talente aus der Region ihr Potenzial gezeigt. In der U 16 und U 14 starteten Jungs und Mädchen, die sich bei den badischen Meisterschaften berechtigte Titelchancen ausrechnen dürfen. Timo Quarneti (TSG 78 Heidelberg) und Nik Keller (TV Eppelheim) werden nach ihren Leistungen in Walldorf mit großen Ambitionen in Schutterwald starten.

Stark waren auch Finn Wollschläger (DJK Hockenheim) und Kai Stang (TV Schriesheim). In der Altersklasse W 14 imponierte Sophie Knapp (LG Kurpfalz) mit vier Goldmedaillen. Zahlreiche Mehrfachsieger gab es in der Jugend U 14 und U 12, darunter auch Luca Large von der MTG Mannheim, Jan Winnes (SG Walldorf Astoria), Finnian Ohr (Walldorf), Lara Scheel (LG Kurpfalz) und Sophie Borlinghaus (LG Kurpfalz). Hz