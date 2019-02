Titelkampf ein Krimi

VIERNHEIM.Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim haben das Meisterschaftsrennen spannend gemacht. Die Sharks kamen im Spitzenspiel zu einem 65:63 (38:39)-Erfolg beim Tabellenführer SG Heidelberg-Kirchheim II. Zum Matchwinner avancierte Daniel Lohrke, der kurz vor Schluss den Ball eroberte und mit einem Korbleger die entscheidenden zwei Punkte erzielte.

„Das war eine tolle Teamleistung“, freute sich BG-Trainer Robin Zimmermann. Viernheim verteidigte mit dem Sieg Rang zwei und verkürzte den Rückstand auf Heidelberg-Kirchheim II auf zwei Punkte.

Die BG legte gut los und ging mit 5:0 in Führung. Doch danach kam Heidelberg-Kirchheim II besser ins Spiel und lag nach dem ersten Viertel mit 25:17 vorn. Die Sharks fingen sich aber und kamen bis zur Pause auf einen Zähler heran. Nach dem dritten Abschnitt führten die Viernheimer sogar knapp mit 51:50. Es blieb bis zum Schluss eng. Dann gelang Lohrke die entscheidende Aktion. Victor Habrich war mit 17 Punkten bester Werfer der BG, die am kommenden Samstag um 20 Uhr in der Viernheimer Waldsporthalle den Heidelberger TV empfängt.

SG II atmet auf

Die Korbjäger der SG Mannheim II machten den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt mit einem 76:73 (35:32)-Erfolg beim Tabellenfünften CVJM Lörrach. Den Grundstein legte das Team von Trainer Markus Mosig im ersten Viertel: 20:7 führte die SG II nach zehn Minuten. Lörrach verkürzte bis zur Pause auf 32:35. Doch die Mannheimer zogen wieder auf 56:48 (30.) weg und verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss.

Am Sonntag trifft die SG II um 14.30 Uhr in der Bertha-Benz-Halle auf Spitzenreiter Heidelberg-Kirchheim II. Die LSV Ladenburg trifft am Samstag, 17 Uhr, auf Lörrach.

