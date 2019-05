Titelkampf eine Nervenschlacht

MANNHEIM.So spannend war es an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse A I lange nicht mehr. Mit dem VfR Mannheim II (66 Punkte, +84 Tore), dem FC Hochstätt Türkspor (65/+85) und dem TSV Neckarau (65/+40) kämpfen drei Teams um den Aufstieg in die Kreisliga.

Fast schon wöchentlich ändert sich das Bild an der Spitze des Klassements. So auch am vergangenen Wochenende, als Türkspor den TSV Neckarau empfing. Es lief die 88. Minute, als der Ball einem Verteidiger des FC Hochstätt im eigenen Strafraum unglücklich an die Hand sprang – Strafstoß. Dieser Elfmeter hätte im Aufstiegsrennen für eine Vorentscheidung sorgen können: Trifft Ivan Pavlov, könnte der TSV Neckarau den Sekt kaltstellen, verschießt er, droht dem Club vom Kiesteichweg der undankbare dritte Rang. Der Routinier lief an – und scheiterte an Jan Kalfa.

Neckarau mit Chancenwucher

„Wir waren alle geschockt, aber auch mitfühlend“, beschreibt TSV-Trainer Pasquale Pilato die Sekunden nach dem Strafstoß. „Ich habe mich in den Spieler hineinversetzt.“ Letztlich war der verschossene Elfmeter nicht allein entscheidend, dass dem TSV Neckarau mit Platz drei nur die goldene Ananas droht. „Wir hatten vorher schon einige gute Chancen. Die Enttäuschung war natürlich sehr groß, aber abends haben sich die Spieler wieder aufgerafft und sich gegenseitig aufgemuntert“, schildert Pilato die Gefühlslage beim TSV, der noch vor zwei Wochen von Platz eins grüßte. „Wir arbeiten normal weiter und lassen uns nicht unterkriegen. Gegen Hochstätt waren wir die bessere Mannschaft.“

Das sah auch Yunus Kilic, Trainer des FC Hochstätt Türkspor, so. Sein Team kam mit einem blauen Auge davon. „Wir haben einen schlechten Tag erwischt“, sagt Kilic, der seinen verletzten Top-Torjäger Murat Efe schmerzlich vermisst. „Platz zwei wäre am Ende für uns schon eine Enttäuschung, da wir viele Punkte unnötig liegengelassen haben.“

Kilics Elf hat von der Papierform her das leichteste Restprogramm. Neben dem feststehenden Absteiger MFC 08 Lindenhof II wartet am letzten Spieltag der von der Relegation bedrohte SV 98/07 Seckenheim. „Wir unterschätzen keinen Gegner, egal ob es der Erste oder der Letzte der Tabelle ist“, begegnet Kilic den kommenden Gegnern mit Respekt.

Derzeit lachender Dritter ist der VfR Mannheim II, der noch vor einer Woche Tabellendritter war, jetzt aber mit großem Selbstbewusstsein von der Tabellenspitze auf die Konkurrenz blickt. Die Elf von Trainer Giuliano Tondo beweist von allen drei Spitzenteams die beste Tagesform und dürfte sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. „Eigentlich können nur noch wir selbst uns stoppen“, warnt Tondo.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019