Titelkampf im Fernduell

Mannheim.Spannend wie selten zuvor geht es im Titelkampf der Regionalliga Baden-Württemberg zu. In zwei Duellen, die nur knapp 20 Kilometer voneinander entfernt stattfinden, wird der Meister und Aufsteiger in die Bundesliga ermittelt. Die RKG Reilingen/Hockenheim, seit dem ersten Kampftag an der Tabellenspitze und nur hauchdünn mit einem Punkt in Front, trifft dabei auf ihren nordbadischen Rivalen KSV Schriesheim. Der Vorkampf in Reilingen endete 16:16 und das Team um Trainer Wolfgang Laier könnte mit einem Auswärtssieg gegen die zuletzt zweimal erfolglosen Bergsträßer alles klar machen.

Zeitgleich kämpft der schärfste Verfolger, Aufsteiger ASV Schorndorf beim SRC Viernheim um seine Chance. Hier endete der Vorkampf klar mit 19:12 für die Württemberger. Aber der SRC gilt als heimstark und möchte seiner großen Fangemeinde einen schönen Saisonabschluss mit einem eventuellen Erfolg gegen den Favoriten bieten. (Beide Kämpfe Samstag, 20 Uhr).

Sandhofen vor Vizemeisterschaft

In der Oberliga sind alle wichtigen Entscheidungen gefallen. Der bereits feststehende Meister ASV Ladenburg tritt auswärts gegen den KSV Kirrlach an, dessen Abstieg unausweichlich ist. RSC Eiche Sandhofen kann die Vizemeisterschaft mit einem Heimsieg gegen die SVG Nieder-Liebersbach klarmachen, muss dabei aber noch einmal alle verfügbaren Kräfte aufbieten.

In Lauerstellung liegt der KSV Ispringen auf Platz drei. Der Aufsteiger muss beim Tabellennachbarn KG Laudenbach/Sulzbach antreten. Ohne größere Bedeutung auf das Tabellenbild sind die restlichen Begegnungen: Der AC Ziegelhausen empfängt den KSV Ketsch und der zweite Aufsteiger KSV Malsch hat den KSV Hemsbach zu Gast. (Alle Kämpfe Samstag, 20 Uhr).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018