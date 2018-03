Titzs Spuren in Oftersheim

Anzeige

Mannheim.Christian Titz (Bild) ist als neuer Trainer des Bundesligisten Hamburger SV derzeit in aller Munde. Natürlich wird allerorten auch in seiner Vergangenheit gekramt und es werden die Stationen des gebürtigen Mannheimers beleuchtet. Doch weder auf Wikipedia, noch auf transfermarkt.de wird beispielsweise erwähnt, dass Titz für eine Spielzeit (1993/94) auch für die SG Oftersheim in der Verbandsliga aktiv war.

Das Team, das damals in der obersten Nordbaden-Liga unter Trainer Waldemar Steubing Platz elf belegte, wartete mit einigen weiteren interessanten Namen auf: Jens van der Veen, Melvin Faust oder Michael Nees waren weitere Mitspieler von Titz, die später von sich reden machten. Insbesondere Nees erreichte als Nationaltrainer der Seychellen und von Ruanda einen internationalen Rang. Heute ist er Technischer Direktor beim Nationalverband des Kosovo.

Titz’ Trainerstationen waren dann Alemannia Aachen (U19), 1.FC Passau, SCB Viktoria Köln, FC Homburg sowie Hamburger SV (U17, später U23, jetzt Cheftrainer). Bekanntermaßen ist in seinem aktuellen Trainerteam mit Soner Uysal ein weiterer Kurpfälzer. Uysal ist gebürtig aus Ludwigshafen und spielte auch für den SV Waldhof. wy (Bild: dpa)