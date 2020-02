Tokio-Motivation sorgt für Ferraris Sieg

Mannheim.Nur knapp ist Degenfechterin Beate Christmann am Samstag am Sieg bei der 35. Auflage des Preises der Quadratestadt Mannheim vorbeigeschrammt. Erst im Finale wurde die 35-Jährige, die aus der Metropolregion stammt, von der Italienerin Marta Ferrari gestoppt. An den Start gingen bei dem Turnier des U 23 European Circuit letztlich 134 Degenfechterinnen aus 16 Nationen.

Ein Schrei unter der Maske, dann die Jubelpose. Mit Marta Ferrari fand das Turnier in Mannheim eine würdige Siegerin. Die 28-Jährige aus Reggio Emilia, die im Verein für den Schweizer Hauptstadtclub AFCB Bern gemeldet ist, hinterließ den stärksten Eindruck aller Starterinnen.

Ferrari, die bei der italienischen Luftwaffe arbeitet, besiegte auf ihrem Weg zum Titel unter anderem im Halbfinale die Vorjahressiegerin Oceane Tahe (Frankreich), die zuvor die Schweizerin Noemi Moeschlin, die als Nummer 60 der Weltrangliste eine der Geheimfavoriten war, aus dem Turnier geworfen hatte. Ferrari setzte sich gegen die Eidgenossin souverän mit 15:7 durch und schlug im Finale dann auch Beate Christmann mit 15:8. „Ich bin sehr froh über den Sieg“, erklärte die Italienerin, die als Nummer sechs der Setzliste in die K.o-Phase gegangen war und sich auch noch Hoffnungen auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio macht.

Unterdessen wirkte Beate Christmann trotz Niederlage nicht unzufrieden. Musste sie auch nicht. Die sechsmalige Deutsche Meisterin, die als Lokalmatadorin gilt, aber schon lange für den FC Tauberbischofsheim startet, war locker in ihr Heimturnier gegangen. Schon dreimal (2008, 2010 und 2016) hat Christmann in Mannheim gewonnen. Im vergangenen Jahr schied sie noch recht früh aus. Dieses Mal lief es für die Routinierin viel besser. In der Gruppenphase gewann sie alle fünf Gefechte und ging als Nummer in der Setzliste in die K.o-Phase. Dort besiegte Christmann in ihrem ersten Duell Miriam Thoma mit 15:4. Dann hatte die Nummer 96 der Weltrangliste gegen Julia Wagner aber erstmals richtig Schwierigkeiten. Christmann zitterte sich aber noch zu einem 14:13-Erfolg.

Halbfinale kostet Kraft

Im Achtelfinale war die amtierende Deutsche Degenmeisterin dann wieder souveräner und bezwang die Französin Lydiane Hersant mit 15:7. In der Runde der besten Acht wartete die Spanierin Fernander-Calleja. Auch hier ließ Christmann nur sechs gegnerische Punkte zu. Gegen die Italienerin Eleonora De Marchi im Halbfinale, die zuvor an Nummer eins gesetzte Cecilia Varengo ausgeschaltet hatte, entwickelte sich ein sehr spannendes Gefecht. Christmann behielt die Nerven und siegte mit 12:11. Aber das Duell hatte Körner gekostet. Im Finale gegen Ferrari fehlte der Kurpfälzerin ein bisschen die Konzentration und das Glück.

Beste Deutsche hinter Christmann wurde Sophia Weitbrecht, die im Achtelfinale ausschied und den elften Rang belegte. Viktoria Hillbrig wurde 14., während Gala Hess (16.) und Vanessa Riedmüller (17.) sowie Julia Morawietz (20.) weitere Top-20-Platzierungen erreichten.

Diesmal wurde der Grand Prix nicht wie zuletzt häufig über zwei Tage mit den Finalgefechten am Sonntag ausgetragen, sondern nur an einem Tag.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020