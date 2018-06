Tondo-Elf: Bestes Team seit über 25 Jahren

Anzeige

Mannheim.Während die SG Hemsbach in der Fußball-Kreisliga ihren Meistertitel und den Neubeginn in der Landesliga feierte, nutzte von den Verfolgern nur der FK Srbija die kleine Chance, sich als Tabellenzweiter in den Aufstiegsspielen für die höhere Klasse zu empfehlen.

Hemsbach – Ed.-Neck. 3:2 (2:0)

Da die SG Hemsbach schon als Meister und die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen als Absteiger feststand, war die Partie ein Freundschafts- und Spaßspiel. So tauschten die etatmäßigen SG-Innenverteidiger und Sturmspitzen die Positionen. Die SG gewann nach über 25 Jahren wieder den Titel in der Kreisliga, das seither beste Team hat Trainer Guiliano Tondo aufgebaut.

Rheinau – Lützelsachs. 4:0 (1:0)

Zehn Minuten war die TSG Lützelsachsen gefährlich, bis zur Pause führte der SC Rot-Weiß Rheinau verdient. Nach dem Wechsel hatte die TSG keine Chance mehr gegen hervorragende Platzherren. Mit seinem Treffer zum 4:0 zog Salvatore Vullo mit dem bisherigen Torschützenkönig Patrick Rittmaier (Reilingen gleich (28).