Topspiel an der Alster

Mannheim.Mehr Topspiel geht nicht: Am Samstag steigt in Hamburg das Gipfeltreffen in der Feldhockey-Bundesliga der Damen, wenn um 15.15 Uhr der Tabellenzweite Club an der Alster den Spitzenreiter Mannheimer HC empfängt.

„Alster hat sich mit Lisa Altenburg verstärkt und steht zurecht da oben. Individuell ist das vielleicht die beste Mannschaft der Liga“, hat MHC-Trainer Philipp Stahr Respekt vor den Norddeutschen, die aktuell nur einen Zähler hinter dem deutschen Vizemeister aus Mannheim liegen.

Mit Cécile Pieper (Bänderriss), Maxi Pohl und Julia Meffert (beide Rückenprobleme) muss Stahr auf drei Routiniers verzichten. „Auch Megan Frazer und Alicia Magaz werden wohl nicht zum Einsatz kommen“, sagt Stahr. „Unsere Konzentration liegt auf dem Spiel bei Alster, aber auch den Berliner HC dürfen wir nicht unterschätzen“, freut sich der Coach auf das Sonntagsspiel (14 Uhr) in seiner Heimatstadt.